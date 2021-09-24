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Псковские теплосети отремонтировали к отопительному сезону 15 километров сетей

К началу отопительного сезона в Пскове предприятие «Псковские тепловые сети» отремонтировало 15 километров сетей. Об этом заявил директор предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 сентября. 

По его словам, кроме того, заменили 1 тысячу единиц запорной арматуры, а на работах израсходовали около 5 тонн электродов для сварки. Игорь Максимов подчеркнул, что в год должно меняться 2-3% сетей, в этом году предприятие вышло на эти параметры.

Максимов также рассказал, что в Пскове работают 26 котельных, 92 центральных тепловых пункта, более 500 километров тепловых сетей и горячего водоснабжения. По его словам, в этом году обслуживали это хозяйство в условиях изнуряющей жары. «Никто за все лето рабочее место не бросил», - сказал он и поблагодарил коллектив предприятия. 

Кроме того, спикер отметил, что на предприятии были случаи, когда на больничном одновременно находились по 50-60 человек, а всего коронавирусом переболели около 100 работников. 

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