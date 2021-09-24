В 2022 году Завеличью предстоит масштабная замена теплосетей

13:36, 24 сентября 2021, ПАИ

В 2022 году Завеличью предстоит масштабная замена теплосетей, сообщил директор предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 сентября.

«Большие работы запланированы на будущий год в районе Завеличье», - сказал Максимов. В общей сложности в наступающем году предприятие выделит на ремонты около 100 млн рублей.

Он также рассказал о работах, произведенных в этом сезоне. По его словам, централизованная система теплоснабжения города начала создаваться в 1950-70-е годы. «Это же железо, все ветшает», - констатировал Максимов, упомянув о «серьезных проблемах». При этом жители Пскова, заверил он, не должны опасаться, что останутся без отопления. «Мы содержим всё в нормальном, работоспособном состоянии. Основная наша зада — обеспечить надежное качественное теплоснабжение города, мы это делали, делаем и будем делать», - подчеркнул руководитель ПТС.

Он уточнил, что основной объем ремонтных работ по замене сетей скоро завершится, все силы специалистов направлены на эксплуатацию в зимний период, предотвращение аварийных ситуаций. «Начинаем готовиться и к ремонтной программе следующего года. В этом году нам помог Фонд реформирования ЖКХ. Благодаря фонду профинансирована значительная часть ремонтных работ в городе. Порядка 60 млн рублей федеральных денег было направлено на ремонт сетей», - отметил Максимов.