Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уникальным считает начало отопительного сезона в Пскове в этом году директор городских теплосетей

Уникальным считает начало отопительного сезона в Пскове в этом году директор городских теплосетей Игорь Максимов. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 сентября

«Уникальность запуска отопления в этом году в Пскове заключается в том, что с 17 по 22 сентября все дальнее Завеличье отапливалось по резервным линиям, - пояснил Игорь Максимов. - Один из подрядчиков, который должен был выполнить работы по замене теплотрасс в микрорайоне, свои обязательства не выполнил, летом мы расторгли контракт, провели новые конкурсные процедуры и быстрыми темпами стали наверстывать упущенное. Позавчера ночью работы завершили, сегодня отопление запустили уже по основным линиям».

Игорь Максимов сообщил, что начало отопительного сезона прошло без серьёзных сбоев. «Во всем остальном городе мы очень быстро — за 2-3 дня - восстановили весь тепловой режим. Обычно на это уходило 5-7 дней», - добавил он.

Проблемы с теплом были в отдельных многоэтажках, где батареи не были развоздушены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

В Петербурге перекрыли полосу КАД ради спасения собаки со сломанной лапой

24 сентября 2021

Реализация соцпроекта «Друзей терять не надо» продолжается в Пскове

24 сентября 2021

Одного триллиона рублей достиг оборот торгового эквайринга СберБанка на Северо-Западе
24 сентября 2021

СберБанк запустил вклад «Промо Управляй» с возможностью пополнения и снятия средств
24 сентября 2021

Финский парк в Пскове разгромили вандалы

24 сентября 2021

Уникальным считает начало отопительного сезона в Пскове в этом году директор городских теплосетей
24 сентября 2021

Псковские теплосети восстановили 5 тысяч квадратных метров разрушенного в результате ремонтных работ на сетях асфальта

24 сентября 2021

Псковские теплосети отремонтировали к отопительному сезону 15 километров сетей


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...