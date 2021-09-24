Уникальным считает начало отопительного сезона в Пскове в этом году директор городских теплосетей

13:48, 24 сентября 2021, ПАИ

Уникальным считает начало отопительного сезона в Пскове в этом году директор городских теплосетей Игорь Максимов. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 сентября



«Уникальность запуска отопления в этом году в Пскове заключается в том, что с 17 по 22 сентября все дальнее Завеличье отапливалось по резервным линиям, - пояснил Игорь Максимов. - Один из подрядчиков, который должен был выполнить работы по замене теплотрасс в микрорайоне, свои обязательства не выполнил, летом мы расторгли контракт, провели новые конкурсные процедуры и быстрыми темпами стали наверстывать упущенное. Позавчера ночью работы завершили, сегодня отопление запустили уже по основным линиям».

Игорь Максимов сообщил, что начало отопительного сезона прошло без серьёзных сбоев. «Во всем остальном городе мы очень быстро — за 2-3 дня - восстановили весь тепловой режим. Обычно на это уходило 5-7 дней», - добавил он.

Проблемы с теплом были в отдельных многоэтажках, где батареи не были развоздушены.