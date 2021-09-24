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Общество

СберБанк запустил вклад «Промо Управляй» с возможностью пополнения и снятия средств

СберБанк предлагает своим клиентам новый выгодный вклад «Промо Управляй» с повышенной процентной ставкой.

Как пояснили в банке, спектр ставок, в зависимости от суммы неснижаемого остатка, колеблется от 3,8 до 4,75% годовых. Акция продлится до 31 октября 2021 года включительно.

Есть возможность открыть вклад «Промо Управляй» на 6 или 12 месяцев. Средства можно пополнять и снимать вплоть до выбранного пользователем неснижаемого остатка. Неснижаемый остаток — 1 млн, 5 млн, 15 млн, 25 млн или 100 млн рублей, максимальная сумма не ограничена, валюта вклада — рубли. Открыть вклад можно только в офисах СберБанка.   

«В этом промовкладе нам удалось объединить, казалось бы, несовместимые вещи: высокую ставку по вкладу и свободу использования средств на счёте. Как правило, снимать средства с промовкладов нельзя, за исключением процентов, что неудобно, ведь деньги могут понадобиться в любой момент. Пополнение тоже зачастую невозможно. Вклад «Промо Управляй» обладает большей гибкостью: нужно только правильно выбрать неснижаемый остаток, после чего можно спокойно распоряжаться остальной суммой исходя из своих доходов и расходов, получая при этом гарантированный процентный доход. Мы расширяем линейку наших промопредложений, чтобы каждый клиент выбрал продукт, подходящий под его цели», - отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Подробнее о вкладе можно узнать на сайте СберБанка.

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