Одного триллиона рублей достиг оборот торгового эквайринга СберБанка на Северо-Западе

14:51, 24 сентября 2021, ПАИ

Оборот торгового эквайринга Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по итогам 8 месяцев 2021 года увеличился на 25% и достиг одного триллиона рублей, в Псковской области оборот вырос на 19,5%. Количество торгово-сервисных точек, оборудованных терминалами для приёма банковских карт с эквайрингом Сбера, увеличилось как по СЗФО, так и в Псковской области на 14%.

На 76% - до 286 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос также оборот интернет-эквайринга по Псковской области.

«В прошлом году часть организаций была вынуждена перейти в онлайн. Статистика банка показывает, что, несмотря на постепенное снятие ограничений, спрос на интернет-эквайринг продолжает расти – только с начала 2021 года число предприятий, подключивших эту услугу, выросло на 24%. Такой интерес к сервису легко объяснить: для бизнеса это возможность продавать товары и услуги в режиме 24/7», - подчеркнул председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо.

Наиболее динамичными в СЗФО по обороту интернет-эквайринга стали сферы фудретейла, торговли одеждой, обувью и товарами для здоровья. Через терминалы обычно покупают электротовары и услуги для дома.

Подключить эквайринг от Сбербанка предприниматели могут для оборудования своих торговых точек, вендинговых автоматов и интернет-магазинов. Также Сбербанк предлагает услугу «Плати QR», которая подойдёт небольшим торговым точкам, курьерам и компаниям сферы услуг. Приём безналичных платежей осуществляется без специального оборудования, отсутствует плата за обслуживание. QR-код можно разместить у кассы, на витрине, ценнике, экране монитора. Уведомления об оплате будут приходить в мобильное приложение СберБизнес.