Реализация соцпроекта «Друзей терять не надо» продолжается в Пскове

14:52, 24 сентября 2021, ПАИ

В 2020-2021 годах зооприют «Лесопилка» в Пскове в составе школьных, студенческих, спортивных, волонтерских групп посетили более 400 человек. Также сотрудники приюта провели 35 познавательных встреч с детьми и молодежью, сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита».

«К нам в приют часто приходят гости: волонтеры, семьи, школьники, студенты. Мы всегда очень рады гостям, приют открыт ежедневно, а наше немаленькое хозяйство всегда нуждается в помощниках», - отметили зоозащитники. Они поблагодарили всех неравнодушных преподавателей и родителей, которые приводят в приют своих ребят.

При реализации социального проекта «Друзей терять не надо» используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.