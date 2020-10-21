Михаил Ведерников вручил псковским зоозащитникам сертификаты на реализацию грантовых проектов

16:07, 21 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил подарочные сертификаты двум зоозащитным организациям региона во время встречи 21 октября с зоозащитниками в проектном офисе «Команда 2018», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сертификат на создание нового приюта получила АНЗО «Шанс», на реализацию проекта «Друзей терять не надо» – «Зоозащита». Эти некоммерческие организации являются победителями регионального конкурса грантов.

Михаил Ведерников поблагодарил зоозащитников за труд и отметил, что рассчитывает на откровенный разговор.

«У меня тоже есть идеи, как может быть организована эта деятельность и как должно быть налажено взаимодействие между органами власти и зоозащитниками», - добавил губернатор.

Псковские зоозащитники рассказали главе региона о своей деятельности и перешли к обсуждению проблем.