Последствия разгрома в Финском парке Пскова устраняют УГХ и подрядчики
Последствия погрома в Финском парке Пскова сейчас устраняет Управление городского хозяйства администрации города совместно с подрядными организациями. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram.
По его словам, он лично выехал днем в Финский парк, где осмотрел последствия акта вандализма. Там были перевернуты скамейки и теннисный стол, разбиты и перевернуты урны, сломаны детские качели.
«Показательный пример, как люди «любят и ценят» город, в котором живут. Все, что делается во благо города, бесполезно, если есть хотя бы пара человек, которые так относятся к его имуществу», - написал Елкин, добавив, что полиция уже ищет виновников ночного погрома.
Борис Елкин обратился к горожанам с просьбой сообщать о подобных фактах вандализма, аргументировав это тем, что только проявляя неравнодушие, можно сделать Псков лучше и безопаснее.
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