Послевыборный выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир в 18:00
После выборов следует неделя подведения итогов. Одни подсчитывают трофеи, другие машут кулаками после драки. При этом как обязательный элемент информационного политического салата - вбросы про кадровые перестановки в администрации Псковской области. Об этом в очередном, 33-м выпуске программы «Псковский телеграм» поговорят ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.
Кроме того, в центре внимания еще несколько тем, которые активно обсуждаются в телеграм-пространстве: итоги применения дистанционного электронного голосования, фейки, которые начали распространяться в Пскове после стрельбы в Пермском университете, а также — новая рубрика «Медикраты».
«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Telegram-пространстве. Программа выходит с февраля 2021 года.
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