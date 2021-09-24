Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Послевыборный выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир в 18:00

После выборов следует неделя подведения итогов. Одни подсчитывают трофеи, другие машут кулаками после драки. При этом как обязательный элемент информационного политического салата - вбросы про кадровые перестановки в администрации Псковской области. Об этом в очередном, 33-м выпуске программы «Псковский телеграм» поговорят ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, в центре внимания еще несколько тем, которые активно обсуждаются в телеграм-пространстве: итоги применения дистанционного электронного голосования, фейки, которые начали распространяться в Пскове после стрельбы в Пермском университете, а также — новая рубрика «Медикраты».

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Telegram-пространстве. Программа выходит с февраля 2021 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

Фоторепортаж: Псков в отражениях
24 сентября 2021

«Автоподстава» из-за конфликта по бизнесу произошла в Пскове

24 сентября 2021

Видео: Топ-3 альтернативных достопримечательностей региона – парк Городской вал в Опочке
24 сентября 2021

Около 300 млрд рублей направят на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов в регионах России

24 сентября 2021

57-летнюю жительницу Бежаницкого района признали виновной за мошенничество
24 сентября 2021

Псковские подростки посидели в кресле прокурора области
24 сентября 2021

Послевыборный выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир в 18:00
24 сентября 2021

В полиции прокомментировали акт хулиганства в Финском парке Пскова


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...