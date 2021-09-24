Послевыборный выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир в 18:00

15:31, 24 сентября 2021, ПАИ

После выборов следует неделя подведения итогов. Одни подсчитывают трофеи, другие машут кулаками после драки. При этом как обязательный элемент информационного политического салата - вбросы про кадровые перестановки в администрации Псковской области. Об этом в очередном, 33-м выпуске программы «Псковский телеграм» поговорят ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, в центре внимания еще несколько тем, которые активно обсуждаются в телеграм-пространстве: итоги применения дистанционного электронного голосования, фейки, которые начали распространяться в Пскове после стрельбы в Пермском университете, а также — новая рубрика «Медикраты».

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Telegram-пространстве. Программа выходит с февраля 2021 года.