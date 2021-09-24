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Псковские подростки посидели в кресле прокурора области

24 сентября в Псковской областной прокуратуре прошли экскурсии для детей. Мероприятие было приурочено к празднованию 300-летия прокуратуры РФ, сообщила Псковскому агентству информации старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ и взаимодействию с общественностью, правовому обеспечению Рахиба Сулейманова.

В течение дня экскурсии посетили 35 подростков - школьники Погранично-таможенно-правового лицея и воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

Гостям показали музей прокуратуры Псковской области, а также само здание, кабинеты, прокурорскую форму. Подростки смогли посидеть в актовых залах, где проводятся совещания, торжественные мероприятия, посидели в кресле прокурора области. «Наверное, больше всего им понравилось посидеть в кресле прокурора. В актовом зале они инсценировали своё мини-совещание: обсуждали, кто сделал уроки и кто даст списать», - отметила Рахиба Сулейманова. Также была возможность зачитать часть присяги прокурора области.

Одной из групп даже удалось частично послушать еженедельное совещание по уголовным делам, которое проводит зампрокурора области. «Ребята с большим удовольствием слушали прокуроров, даже замерли», - поделилась старший помощник прокурора области.

Она добавила, что многие ребята после экскурсии загорелись желанием работать в прокуратуре и обещали вернуться в статусе помощников. «Мы хотим показать людям свою работу. Многие говорят, что прокуратура — это закрытая организация, и мы, пользуясь случаем, решили организовать экскурсии для детей. Мы рассказали, что такое прокуратура, прокурор, какие у него обязанности. Хотелось привлечь внимание ребята к нашей организации, может, у кого-то появится мечта стать прокурором или помощником прокурора и мы увидим их в наших рядах», - подытожила Рахиба Сулейманова.

Фоторепортаж с мероприятия здесь. 

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