Первый фильм из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» выйдет 28 сентября

15:49, 24 сентября 2021, ПАИ

28 сентября на сайте Псковского агентства информации выйдет первый фильм из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО», посвященный собору Иоанна Предтечи. Захватывающий видеорассказ собрал эксклюзивные кадры, невероятные факты из истории храма, мнения краеведов, археологов и священнослужителей.

По словам автора цикла, журналиста Ларисы Малковой, этот фильм станет самым загадочным из серии, так как вокруг храма собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть так и остается тайной.

Собор Иоанна Предтечи – самый древний каменный византийский храм города. Именно он стал усыпальницей псковских княгинь. Под своими сводами он хранил множество тайников и кладов. Один из них - с икнонами и предметами быта - обнаружили в 1978 году.

Именно это место выбрал для своего героя Лавра писатель Евгений Водолазкин. В одноименном романе средневековый врач занимается исцелением больных и события нескольких глав разворачиваются именно на территории монастыря, где стоял собор.

Цикл фильмов собирает все больше положительных отзывов от различных экспертов. Так, своим мнением поделился travel-блогер, лучший гид 2018 года по версии Русского географического общества Георгий Макеев. Он отметил, что такие проекты «положительно скажутся на туристической привлекательности региона». По его мнению, зачастую люди «только ради таких объектов могут поехать в путешествие по Пскову, а теперь о них узнают все».

«Я еще не был в Псковской области, но наверняка теперь ко мне будут обращаться чаще с заказом на экскурсии по городу. И я с удовольствием приеду и сниму серию роликов про Псков. Так что теперь-то турист поедет в Псковскую область!» - сказал блогер.