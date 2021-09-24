Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Первый фильм из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» выйдет 28 сентября

28 сентября на сайте Псковского агентства информации выйдет первый фильм из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО», посвященный собору Иоанна Предтечи. Захватывающий видеорассказ собрал эксклюзивные кадры, невероятные факты из истории храма, мнения краеведов, археологов и священнослужителей.

По словам автора цикла, журналиста Ларисы Малковой, этот фильм станет самым загадочным из серии, так как вокруг храма собрана масса мифов и легенд. Часть из них подкреплена фактами, а часть так и остается тайной.

Собор Иоанна Предтечи – самый древний каменный византийский храм города. Именно он стал усыпальницей псковских княгинь. Под своими сводами он хранил множество тайников и кладов. Один из них - с икнонами и предметами быта - обнаружили в 1978 году. 

Именно это место выбрал для своего героя Лавра писатель Евгений Водолазкин. В одноименном романе средневековый врач занимается исцелением больных и события нескольких глав разворачиваются именно на территории монастыря, где стоял собор.

Цикл фильмов собирает все больше положительных отзывов от различных экспертов. Так, своим мнением поделился travel-блогер, лучший гид 2018 года по версии Русского географического общества Георгий Макеев. Он отметил, что такие проекты «положительно скажутся на туристической привлекательности региона». По его мнению, зачастую люди «только ради таких объектов могут поехать в путешествие по Пскову, а теперь о них узнают все».

«Я еще не был в Псковской области, но наверняка теперь ко мне будут обращаться чаще с заказом на экскурсии по городу. И я с удовольствием приеду и сниму серию роликов про Псков. Так что теперь-то турист поедет в Псковскую область!» - сказал блогер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

Фоторепортаж: Псков в отражениях
24 сентября 2021

Первый фильм из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» выйдет 28 сентября
24 сентября 2021

Как пожертвовать средства на спасение Анастасиевской часовни в Пскове
24 сентября 2021

Архитектурная реставрация Анастасиевской часовни в Пскове начнётся весной 2022 года
24 сентября 2021

Сохраняем Анастасиевскую часовню – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

23 сентября 2021

В Псковской области впервые пройдут чтения памяти Валентина Курбатова
23 сентября 2021

В Псковской области запустили музыкальную интернет-акцию к 99-летию Ольги Сергеевой

23 сентября 2021

У режиссера театра и кино Дмитрия Месхиева родилась дочь

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...