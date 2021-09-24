57-летнюю жительницу Бежаницкого района признали виновной за мошенничество

15:58, 24 сентября 2021, ПАИ

21 сентября Бежаницкий районный суд Псковской области признал 57-летнюю женщину виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в своем Telegram-канале.

6 августа 2007 года обвиняемую приняли на работу в ГКУСО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района» в службу социального обслуживания на дому. Было установлено, что в период с 25 октября 2020 года по 15 мая 2021 года подсудимая, зная, что оформленная за ней пожилая женщина по месту жительства будет отсутствовать и находиться в Санкт-Петербурге, не сообщила о данном факте в ГКУСО Псковской области «ЦСО Бежаницкого района» с целью выполнения плана ставки, что выражается в увеличенном размере заработной платы, не имея при этом намерений выполнять услуги по социальному обслуживанию.

Женщина вносила ложные сведения в дневники обслуживания клиента об указании услуг, где расписывалась подписью клиента и отчитывалась в центре. По итогу этих действий обнаружили хищение средств на сумму 18 000 рублей, причинив организации материальный ущерб.

Суд учел смягчающие обстоятельства в виде явки с повинной и активное способствование в расследовании дела, также добровольное возмещение имущественного ущерба.

Таким образом жительнице Бежанницкого района назначил штраф с применением ст.64 УК РФ в размере 20 000 рублей.