Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

57-летнюю жительницу Бежаницкого района признали виновной за мошенничество

21 сентября Бежаницкий районный суд Псковской области признал 57-летнюю женщину виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области в своем Telegram-канале.

6 августа 2007 года обвиняемую приняли на работу в ГКУСО «Центр социального обслуживания Бежаницкого района» в службу социального обслуживания на дому. Было установлено, что в период с 25 октября 2020 года по 15 мая 2021 года подсудимая, зная, что оформленная за ней пожилая женщина по месту жительства будет отсутствовать и находиться в Санкт-Петербурге, не сообщила о данном факте в ГКУСО Псковской области «ЦСО Бежаницкого района» с целью выполнения плана ставки, что выражается в увеличенном размере заработной платы, не имея при этом намерений выполнять услуги по социальному обслуживанию.

Женщина вносила ложные сведения в дневники обслуживания клиента об указании услуг, где расписывалась подписью клиента и отчитывалась в центре. По итогу этих действий обнаружили хищение средств на сумму 18 000 рублей, причинив организации материальный ущерб.

Суд учел смягчающие обстоятельства в виде явки с повинной и активное способствование в расследовании дела, также добровольное возмещение имущественного ущерба.

Таким образом жительнице Бежанницкого района назначил штраф с применением ст.64 УК РФ в размере 20 000 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

Фоторепортаж: Псков в отражениях
24 сентября 2021

«Автоподстава» из-за конфликта по бизнесу произошла в Пскове

24 сентября 2021

Видео: Топ-3 альтернативных достопримечательностей региона – парк Городской вал в Опочке
24 сентября 2021

Около 300 млрд рублей направят на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов в регионах России

24 сентября 2021

57-летнюю жительницу Бежаницкого района признали виновной за мошенничество
24 сентября 2021

Псковские подростки посидели в кресле прокурора области
24 сентября 2021

Послевыборный выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир в 18:00
24 сентября 2021

В полиции прокомментировали акт хулиганства в Финском парке Пскова


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...