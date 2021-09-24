Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Безопасность пешеходных переходов на Чудской в Пскове проверили эксперты

Безопасность и доступность для маломобильных граждан пешеходных переходов на улице Чудской в Пскове проверили эксперты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В выездном совещании приняли участие заместитель губернатора Василий Осипов, руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислав Стармолотов, представители администрации Пскова и председатель областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов. Они оценили качество освещения одного из пешеходных переходов, а также его доступность для маломобильных групп граждан.

Участники совещания пришли к выводу, что на данном участке соблюдаются нормы, установленные сводом правил естественного и искусственного освещения.

В ходе выезда Василий Осипов и Федор Постнов также проверили удобство расположения кнопок вызова светофора для маломобильных групп граждан. Вице-губернатор поручил администрации Пскова поменять расположение кнопок вызова светофора, чтобы все граждане, в том числе маломобильные, могли ими пользоваться.

Выезд состоялся по итогам договоренности, достигнутой на личном приеме Василия Осипова, в рамках которого рассматривалось обращение Федора Постнова.

Ремонт улицы Чудской (на участке от моста имени А. Невского до улицы Ижорского Батальона) произведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Подрядчик уложил новый асфальт на проезжей части и тротуарах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

Фоторепортаж: Псков в отражениях
24 сентября 2021

«Автоподстава» из-за конфликта по бизнесу произошла в Пскове

24 сентября 2021

Видео: Топ-3 альтернативных достопримечательностей региона – парк Городской вал в Опочке
24 сентября 2021

Около 300 млрд рублей направят на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов в регионах России

24 сентября 2021

57-летнюю жительницу Бежаницкого района признали виновной за мошенничество
24 сентября 2021

Псковские подростки посидели в кресле прокурора области
24 сентября 2021

Послевыборный выпуск «Псковского телеграма» выйдет в эфир в 18:00
24 сентября 2021

В полиции прокомментировали акт хулиганства в Финском парке Пскова


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...