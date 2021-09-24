Безопасность пешеходных переходов на Чудской в Пскове проверили эксперты
Безопасность и доступность для маломобильных граждан пешеходных переходов на улице Чудской в Пскове проверили эксперты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
В выездном совещании приняли участие заместитель губернатора Василий Осипов, руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислав Стармолотов, представители администрации Пскова и председатель областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов. Они оценили качество освещения одного из пешеходных переходов, а также его доступность для маломобильных групп граждан.
Участники совещания пришли к выводу, что на данном участке соблюдаются нормы, установленные сводом правил естественного и искусственного освещения.
В ходе выезда Василий Осипов и Федор Постнов также проверили удобство расположения кнопок вызова светофора для маломобильных групп граждан. Вице-губернатор поручил администрации Пскова поменять расположение кнопок вызова светофора, чтобы все граждане, в том числе маломобильные, могли ими пользоваться.
Выезд состоялся по итогам договоренности, достигнутой на личном приеме Василия Осипова, в рамках которого рассматривалось обращение Федора Постнова.
Ремонт улицы Чудской (на участке от моста имени А. Невского до улицы Ижорского Батальона) произведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Подрядчик уложил новый асфальт на проезжей части и тротуарах.
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