Дожди и до +13 градусов обещают псковичам 25 сентября

11:11, 25 сентября 2021, ПАИ

25 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода, дожди, ночью небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных и юго-западных направлений с переходом во второй половине дня к западным и северо-западным направлениям со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём — от +8 до +13.

Атмосферное давление низкое.