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Общество

За год мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе капитально отремонтируют

До 30 ноября 2022 года будет проведен капитальный ремонт моста через реку Шесть, который расположен в деревне Горелик Пушкиногорского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству, контракт на выполнение работ подписали ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «Автомобильные дороги Пскова». Средства на капремонт сооружения выделены из регионального бюджета в размере более 98 млн рублей.

Мост через реку Шесть признан аварийным и закрыт для автотранспорта с февраля 2020 года. Рядом с ним построен временный мост, движение автомобилей по нему открыто в июле прошлого года.

Контракт на капремонт предусматривает демонтаж старого моста, устройство новых опор, пролетного строения и мостового полотна. Проезжая часть будет двухполосной шириной 8 метров. По обеим сторонам моста будут сделаны тротуары, лестничные сходы, установлено барьерное и перильное ограждение. Подрядчик также выполнит устройство сопряжений с мостом, водоотводных сооружений, укрепление конусов.

На подходах к искусственному сооружению будет расчищена территория от деревьев и кустарника, заменены водопропускные трубы и дорожная одежда. Подрядчик проведет укрепительные работы на откосах насыпи и обочинах, отремонтирует пересечения и съезды с дороги.

Для повышения безопасности дорожного движения на объекте установят искусственное освещение: дорогу с мостом будут освещать 15 фонарей. На проезжей части нанесут разметку, установят дорожные знаки, сигнальные столбики, пешеходное и барьерное ограждение.

Длина участка капремонта составляет 432 метра, из них длина моста – 42 метра. Таким образом, транспортно-эксплуатационное состояние сооружения будет восстановлено и мост будет отвечать нормативам по грузоподъемности и безопасности.

По окончании капитального ремонта временный мост и объезд будут разобраны.

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