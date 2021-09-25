Выставка «Весёлый сад, где вместе Флора и Помона» открылась в Пушкинском заповеднике

16:08, 25 сентября 2021, ПАИ

25 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» на огороде в северном саду центральной усадьбы откроется выставка «…Весёлый сад, где вместе Флора и Помона». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

По её словам, выставку проводят уже много лет в конце сентября или в начале октября. В необычной для «классического» музея экспозиции будут представлены свежие фрукты, овощи и злаки, выращенные в садах и на огородах в Михайловском, Тригорском, Петровском, Бугрово; подавляющее большинство растений — из числа тех, что культивировали в этих местах в пушкинское время и ранее.

Огороды в Тригорском, Михайловском и Бугрово являются экскурсионными объектами. Михайловский огород воссоздан на том месте, где был при Пушкине, свидетельством чему является известный рисунок псковского землемера И. Иванова, по которому в 1838 году была сделана гравюра. А в Тригорском туристов знакомят с «Огородом лекарственных трав и растений», обустроенным по образцу подобных грядок с лекарственными и пряными травами, «аптекарских огородов», типичных для усадеб XVIII века.

Срок работы экспозиции зависит от погоды.