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Общество

Около 300 млрд рублей направят на реконструкцию и строительство мостов и путепроводов в регионах России

Сегодня на региональной сети автодорог России насчитывается порядка 64 тысяч искусственных сооружений ― мостов, путепроводов и эстакад, при этом порядка 7% из них находятся в аварийном состоянии. Большинство таких объектов было построено в 50-60-х годах прошлого века, они проектировались в расчете на определенную нагрузку. Однако с тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в десятки раз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Старение конструкций, недостаточное внимание к содержанию сооружений, превышение допустимых нагрузок ― основные факторы, влияющие на снижение надежности и долговечности мостов. При этом капитальный ремонт или реконструкция искусственного сооружения требует значительных финансовых средств, которых в бюджетах субъектов недостаточно. Именно поэтому было принято решение о создании отдельной программы по восстановлению таких объектов», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ближайшие три года на реконструкцию аварийных мостов и строительство путепроводов на дорогах регионального и местного значения из федерального бюджета направят 287,8 млрд рублей. Масштабные работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в состав дорожного нацпроекта.  

«Как правило, такие сооружения являются жизненно важной частью не только местной, но и межрегиональной транспортной инфраструктуры. Последствия их разрушений или просто ограничение движения вызывают существенные потери для экономики и значительные неудобства для населения. Именно поэтому до 2024 года мы планируем направить регионам 200 млрд рублей на приведение в нормативное состояние 100 тысяч погонных метров мостов и еще 87,8 млрд — для строительства 121 путепровода», — обозначил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. 

Планируется, что работа будет продолжена. На сегодняшний день количество заявленных регионами искусственных сооружений составляет 5,7 тыс. единиц. Общая протяженность аварийных и предаварийных мостов, путепроводов и эстакад возросла до 290 тыс. пог. м. Исходя из этого, предварительная оценка федеральной поддержки для приведения этих объектов в нормативное состояние превышает 500 млрд рублей. 

Первые шаги по улучшению состояния искусственных сооружений на региональных дорогах уже сделаны. Так, в этом году части субъектов выделены федеральные средства на проведение таких работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». При этом внимание уделяется как крупным мостовым сооружениям, так и небольшим, но очень значимым для населения объектам.  Например, в этом году введены в эксплуатацию мост через реку Сок в Самарской области, Бакунинский мост в Пензе и мост через реку Сельдь в Ульяновской области.

 «Благодаря национальному проекту возведение масштабных объектов сейчас идет по всей стране: это не только реконструкция мостов и путепроводов, но и строительство обходов городов, новые улицы, новые участки региональных дорог. Начиная с 2019 года стартовали работы на 140 таких региональных и местных капиталоемких объектах, порядка 120 из них уже введены в эксплуатацию. Всего же за три года благодаря нацпроекту нам удалось отремонтировать более 40 тысяч км дорог», — подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.   

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