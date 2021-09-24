В Псковском драмтеатре проданы все билеты на взрослые спектакли до 6 октября

17:07, 24 сентября 2021, ПАИ

До 6 октября все билеты на взрослые спектакли в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина проданы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В продаже единичные билеты на эти даты могут появиться только в случае возвратов. Зрители всё еще могут попасть на спектакли для самых маленьких: «Год жирафа» 25 сентября и 3 октября, «Невероятные приключения голубя Петра» 26 сентября и 2 октября. Осталось несколько билетов на показ спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» 7 октября.

На моноспектакль артиста Александринского театра Игоря Волкова «Веселенькое кладбище» 6 и 7 октября и премьеру спектакля «Пленные духи» 9 и 10 октября билетов еще много.

Билеты круглосуточно продаются на сайте театра drampush.ru и в кассе театра с 9:30 до 21:00 (обеденный перерыв с 15:00 до 15:30).