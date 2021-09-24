«Автоподстава» из-за конфликта по бизнесу произошла в Пскове

17:22, 24 сентября 2021, ПАИ

24 сентября примерно в четыре часа дня пришло сообщение, что двух пешеходов якобы сбили на улице Лепешинского в Пскове, куда направились все оперативные службы, об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

По приезде сотрудников выяснилось, что никакого наезда не было.

По словам водителя, он был ложно обвинен. Слова водителя подтвердило видео с видеорегистратора, который находился у мужчины в машине. Видео помогло опровергнуть версию с наездом на пешеходов и выяснить настоящие причины произошедшего.

«Возвращался с работы на автомобиле BMW. Злодеи спровоцировали ДТП, обвинили меня в наезде, вызвали сотрудников ДПС, полиции, скорую и МЧС. Пожарных забыли. Разбираемся», - рассказал мужчина.

Мужчина поделился, что у них произошел конфликт по переделу бизнеса. После чего бывшие директора предприятия попытались его подставить:

«Они меня обвиняли в том, что я совершил наезд. Их начальница била руками об мою машину. Сейчас она едет фиксировать ушиб мягких тканей и попытается обвинить меня в наезде».

По данному факту водителем BMW будет написано заявление в правоохранительные органы.

На месте работают все оперативные службы: ДПС, ППС, сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.