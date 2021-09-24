Себежский том книги «Солдаты Победы» готов к выходу в печать

17:19, 24 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области завершилась работа над 7-м томом историко-документальной книги «Солдаты Победы», который посвящён фронтовикам — уроженцам Себежского района. Вопросы подготовки издания к печати обсуждались на очередном заседании редакционной коллегии под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой 24 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Секретарь редакционной коллегии Николай Никитенко проинформировал о завершении работы над выпуском. В 7-й том вошли сведения о тысяче участников Великой Отечественной войны из Себежского района. Истории жизни фронтовиков разместились на 640 страницах.

Себежский том станет самым насыщенным в плане иллюстраций — на страницах книги можно будет увидеть более 650 фотографий участников военных событий 1941–1945 годов, отметил Николай Никитенко. Он также рассказал, что сверстанный вариант книги дополнительно проверили районные специалисты. Все полученные замечания устранены.

В том не вошли сведения о 600 себежских фронтовиках, информация о которых оказалась неполной. Вера Емельянова обратила внимание, что работу по сбору данных сведений нужно продолжить. Полученные данные станут основой для нового издания об уроженцах Себежской земли. Поступило предложение привлечь к взаимодействию профильные ведомства, а также районные и региональные СМИ для получения максимального результата.

Также участники заседания обсудили вопросы организации работы областной и районных редколлегий, планы по подготовке следующего тома книги — он будет посвящен участникам войны из Островского района.

Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти», в которой отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

В первые два тома вошли материалы о двух тысячах участников войны, которые здравствовали по состоянию на 1 апреля 2013 года. Третий том рассказывает об участниках войны из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящен воинам из Дновского района.