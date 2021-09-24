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Происшествия

40 тысяч рублей заплатит житель Литвы без гражданства за нарушение границы в Псковской области

В Пыталовском районе 37-летний житель Литвы, не имеющий гражданства какой-либо страны, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в Российскую Федерацию лицом без гражданства, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для него не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

27 мая, следуя пешим ходом в обход пунктов пропуска, не дожидаясь окончания срока действующего в отношении него ограничения на въезд в Россию, незаконно пересек границу, где его задержали сотрудники правоохранительных органов. С учетом позиции государственного обвинителя суд за указанное преступление назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

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