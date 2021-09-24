Поезд Санкт-Петербург – Великие Луки могут пустить с Витебского вокзала

19:56, 24 сентября 2021, ПАИ

После закрытия на ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге летом 2022 года некоторые поезда с Ладожского вокзала могут быть переведены на Витебский, сообщает Telegram-канал «1520.Всё о ЖД» со ссылкой на издание «Гудок».

Речь идет о поездах:

№ 11/12 Петрозаводск – Санкт-Петербург,

№13/14 (73/74) Новокузнецк (Тюмень) – Санкт-Петербург,

№123/124 (191/192) Киров (Челябинск) – Санкт-Петербург,

№131/132 (145/146) Ижевск (Челябинск) – Санкт-Петербург,

№609/610 Сонково – Санкт-Петербург,

№677/678 Великие Луки – Санкт-Петербург.

Сейчас рассматривается вопрос электрификации части путей для приема поездов дальнего следования на Витебском вокзале. Это позволит избежать существенного увеличения времени в пути для поездов, которые могут сменить вокзал, отмечает издание.

В настоящее время на Витебском вокзале электрифицированы только пути для пригородных поездов. Пути поездов дальнего следования не имеют контактной сети. Ранее это объяснялось тем, что пути заходят под исторический дебаркадер вокзала, который не позволяет провести такие работы. К тому же электрифицированный участок на витебском направлении – совсем не длинный. Контактная сеть заканчивается на станции Новолисино в 42 км от Витебского вокзала.

При этом из Новолисино есть электрифицированная линия в сторону Тосно с выездом на главный ход ОЖД Петербург – Москва.