Великолукская библиотека «Гайдаровка» ожидает ремонта

21:13, 24 сентября 2021, ПАИ

Победив в дополнительном наборе довольно жесткого по требованиям конкурса 2021 года, реализуемого в рамках национального проекта «Культура», и став первой муниципальной библиотекой в городе, великолукская «Гайдаровка» сегодня ожидает косметического ремонта. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости»

Он, как сообщила директор ЦГБ имени М.И.Семевского Галина Ковалева, должен пройти в довольно сжатые сроки. И только тогда обновленное учреждение культуры сможет заявить о себе как о «Книжном городке», согласно дизайн-концепции. Это произойдет 8 декабря.

Так как модельная библиотека предполагает не только обновленное пространство и современное оборудование, но, прежде всего, новые технологии и комфортные условия в обслуживании наших читателей. К примеру, книгохранилище и читальный зал будут трансформированы в арт-холл для презентаций или мультимедийную коворкинг-зону для работы, общения и обучения с выходом в виртуальную реальность.



Как оказалось на деле, этот федеральный проект – «Культурная среда» нацпроекта «Культура», планировавший ежегодное открытие в стране до 110 модельных библиотек, заработал еще в 2019 году. Именно с того времени и включились в плодотворную работу по его внедрению сотрудники «Гайдаровки».



Благодаря интерактивным системам нового типа, таким, как интерактивный глобус, интерактивные сенсорные панели, графические планшеты, в библиотеке нового поколения будут активно проводиться занятия, обучающие детей навыкам информационной и цифровой грамотности. С созданием модельной библиотеки в ней появится возможность объединить городские организации, занимающиеся проблемами детства и защитой прав ребенка. При этом, как ожидается, увеличится количество услуг, а, значит, пользователей и читателей; возрастет число массовых мероприятий – детские утренники и тематические праздники, творческие мастер-классы.



Для детей, имеющих ограничения по здоровью, также будут созданы особые условия для пребывания в библиотеке. Одним словом, оснащенная новыми книгами, современнейшим мультимедийным оборудованием, «Гайдаровка» обещает стать настоящим досуговым и читательским центром для детей разного возраста.



