Грабители повинились в краже олимпийских медалей и вернули их чемпионке

23:12, 24 сентября 2021, ПАИ

Спортсменка Елена Веснина осталась без двух медалей почти две недели назад. Об этом пишет Telegram-канал «Комсомольской правды». В дом теннисистки забрались неизвестные и умыкнули сумку с наградами.

Но уже вчера, 23 сентября, грабители вернули вещи владелице. Правда, не лично в руки, а оставили на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живет теннисистка.

— Вместе с медалями оставили коробку конфет и записку с извинениями, — рассказал источник kp.ru в полиции Подмосковья.