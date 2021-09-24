Грабители повинились в краже олимпийских медалей и вернули их чемпионке
Спортсменка Елена Веснина осталась без двух медалей почти две недели назад. Об этом пишет Telegram-канал «Комсомольской правды». В дом теннисистки забрались неизвестные и умыкнули сумку с наградами.
Но уже вчера, 23 сентября, грабители вернули вещи владелице. Правда, не лично в руки, а оставили на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живет теннисистка.
— Вместе с медалями оставили коробку конфет и записку с извинениями, — рассказал источник kp.ru в полиции Подмосковья.
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