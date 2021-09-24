Специальная комиссия рассмотрела вопросы переписи населения в Псковской области

23:29, 24 сентября 2021, ПАИ

​

В администрации Псковской области в пятницу, 24 сентября, состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. Перепись пройдет в регионе, как и по всей стране, с 15 октября по 14 ноября, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В рамках заседания был проанализирован уровень готовности субъекта к проведению мероприятия. Представители органов исполнительной власти региона, территориальных подразделений федеральных ведомств обсудили различные аспекты подготовки Всероссийской переписи населения. Рассматривался вопрос готовности к переписи муниципальных образований в части обеспечения помещениями, транспортом и связью, вопрос обеспечения безопасности во время переписи, подбора переписных кадров, а также готовности к участию в переписи через Единый портал государственных услуг.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, именно на интернет-переписи планируется сделать особый акцент. Электронный опросник можно будет заполнить на портале «Госуслуги», через приложение «Госуслуги» в смартфоне или на компьютере, а также в отделении МФЦ.

По вопросу подбора переписного персонала выступила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина. Она пояснила, что в Псковской области для проведения Всероссийской переписи населения будут задействован 1321 переписчик и 190 контролеров полевого уровня. Большую помощь в подборе переписчиков для Пскова оказал Псковский государственный университет: 80% переписчиков города — студенты университета. Также кадрами для проведения переписи Псковстат обеспечили Великолукская сельскохозяйственная академия и Академия физкультуры и спорта.



Напомним, результаты Всероссийской переписи будут жизненно необходимы региону: на основе этих данных формируются социальные программы, направленные на поддержку семей, детей, инвалидов, людей пожилого возраста; составляются долгосрочные планы по строительству поликлиник, детских садов, объема жилищного строительства и других объектов инфраструктуры (дорог, электролиний, газопроводов и т. п.).