В Пскове кадеты профильного класса СК России приняли клятву

16:02, 05 ноября 2026, ПАИ

Торжественная церемония принятия клятвы учащимися профильного кадетского класса Следственного комитета России состоялась в Пскове на базе государственного лицея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.



Фото: СУ СК по Псковской области



Фото: СУ СК по Псковской области



Фото: СУ СК по Псковской области



Фото: СУ СК по Псковской области







Церемония прошла по поручению руководителя следственного управления СК России по региону. В мероприятии приняли участие представители регионального следственного управления, преподаватели, лицеисты и почётные гости. В начале праздника прозвучал Государственный гимн России и был вынесен ведомственный флаг.

С напутственными словами к ребятам обратилось руководство следственного управления. Выступающие подчеркнули, что кадетская клятва накладывает особую ответственность – быть верными Отечеству и семье, дорожить честью мундира и служить обществу.

После произнесения присяги кадеты представили творческий номер. В финале встречи новобранцам вручили памятные сувениры с символикой ведомства. Руководство и сотрудники СУ СК России по Псковской области поздравили кадетов и пожелали им успехов в учёбе и верности выбранному пути.

Отметим, что в Псковской области открыли 10 профильных классов Следственного комитета. Инициатива принадлежит председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Классы созданы в соответствии с концепцией развития профильного кадетского образования СК России на 2025–2030 годы.