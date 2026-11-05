Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове кадеты профильного класса СК России приняли клятву

Торжественная церемония принятия клятвы учащимися профильного кадетского класса Следственного комитета России состоялась в Пскове на базе государственного лицея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

  • В Пскове ученики профильного кадетского класса СК России приняли клятву
    Фото: СУ СК по Псковской области
  • В Пскове ученики профильного кадетского класса СК России приняли клятву
    Фото: СУ СК по Псковской области
  • В Пскове ученики профильного кадетского класса СК России приняли клятву
    Фото: СУ СК по Псковской области
  • В Пскове ученики профильного кадетского класса СК России приняли клятву
    Фото: СУ СК по Псковской области

Церемония прошла по поручению руководителя следственного управления СК России по региону. В мероприятии приняли участие представители регионального следственного управления, преподаватели, лицеисты и почётные гости. В начале праздника прозвучал Государственный гимн России и был вынесен ведомственный флаг.

С напутственными словами к ребятам обратилось руководство следственного управления. Выступающие подчеркнули, что кадетская клятва накладывает особую ответственность – быть верными Отечеству и семье, дорожить честью мундира и служить обществу.

После произнесения присяги кадеты представили творческий номер. В финале встречи новобранцам вручили памятные сувениры с символикой ведомства. Руководство и сотрудники СУ СК России по Псковской области поздравили кадетов и пожелали им успехов в учёбе и верности выбранному пути.

Отметим, что в Псковской области открыли 10 профильных классов Следственного комитета. Инициатива принадлежит председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Классы созданы в соответствии с концепцией развития профильного кадетского образования СК России на 2025–2030 годы.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

05 ноября 2026

Сертификаты допуска к профессии получили будущие медики ПсковГУ
05 ноября 2026

Движение по мосту через реку Оршанку перекроют в Новоржевском округе
05 ноября 2026

Как защитить ребёнка от ОРВИ: советы экспертов
05 ноября 2026

Псковские врачи участвуют в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026»
05 ноября 2026

Михаил Ведерников поздравил работников судебной системы Псковской области
05 ноября 2026

Электроэнергию отключат в ряде населённых пунктов Псковского округа 6 ноября
05 ноября 2026

«Идиота» обсудят на встрече в рамках цикла «Псковский след»
05 ноября 2026

Пушкинский заповедник впервые покажет фотографии детей предполагаемого прототипа Татьяны Лариной

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...