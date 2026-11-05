«Псковэнергосбыт» уведомил об изменении лицевых счетов у части потребителей

16:03, 05 ноября 2026, ПАИ

АО «Псковэнергосбыт» уведомило об изменении номеров лицевых счетов у потребителей, получающих квитанции на оплату только услуги электроснабжения. Изменения вступают в силу начиная с платёжного документа за услуги, оказанные в октябре: в квитанции за октябрь будет указан новый номер лицевого счёта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Получить информацию о новом номере лицевого счёта можно, позвонив по телефону контактного центра АО «Псковэнергосбыт» (8 8112) 60-60-00, а также в квитанциях за октябрь. Тем, у кого подключён автоплатёж, нужно скорректировать его и внести новый номер счёта.

Сейчас жители Псковской области получают от АО «Псковэнергосбыт» три типа квитанций: счёт на оплату только услуг электроснабжения, единый платёжный документ на оплату электроснабжения и обращения с ТКО, а также единый платёжный документ на оплату электроснабжения, обращения с ТКО и взноса на капитальный ремонт. Лицевые счета изменятся у тех, кто получает квитанции только за свет. У жителей, получающих единый платёжный документ, счета останутся прежними.

Напомним, с 26 октября 2026 года «Псковэнергосбыт» перешёл в новый единый личный кабинет «ДомРесурс». Скачать приложение можно в RuStore, App Store или Google Play либо перейти по ссылке domres.ru.

Для регистрации понадобятся номер лицевого счёта и сумма к оплате из квитанции за последние три месяца либо номер прибора учёта. Пользователям прежнего личного кабинета достаточно восстановить пароль при входе – данные сохранятся автоматически.

Консультацию по регистрации можно получить по телефону (8 8112) 60-60-00 с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 16:00.