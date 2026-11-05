Игорь Иванов: Сотни народностей чувствуют себя частью великой и непобедимой России

15:43, 05 ноября 2026, ПАИ

Каждый житель страны воспринимает себя частью единого многонационального русского мира, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Наши ценности, такие как семья, вера, надежда, любовь, сострадание, добро, делают так, что сотни народностей чувствуют себя единым целым, частью великой, непобедимой страны Россия. Относясь друг к другу как к самым родным людям, помогая друг другу и в горе, и в радости, славя предков, не забывая историю, бережно относясь к родной земле, в этом залог успешного будущего и развития нашей родины», – сказал он.

По словам лидера облсовпрофа, единство страны, справедливое отношение к каждому, всеобщая солидарность находятся в центре внимания профсоюзов в рамках объявленного Года трудового единства и солидарности.

«Наш лозунг «Солидарность трудящихся России – единство страны!» отражает общую цель: добиваться достойной жизни и благополучия людей. Искренняя благодарность каждому, кто своим профессионализмом, ответственным отношением к делу и активной гражданской позицией вносит вклад в достижение этой цели», – заключил Игорь Иванов.