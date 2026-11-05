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Общество

Игорь Иванов: Сотни народностей чувствуют себя частью великой и непобедимой России

Каждый житель страны воспринимает себя частью единого многонационального русского мира, заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Наши ценности, такие как семья, вера, надежда, любовь, сострадание, добро, делают так, что сотни народностей чувствуют себя единым целым, частью великой, непобедимой страны Россия. Относясь друг к другу как к самым родным людям, помогая друг другу и в горе, и в радости, славя предков, не забывая историю, бережно относясь к родной земле, в этом залог успешного будущего и развития нашей родины», – сказал он.

По словам лидера облсовпрофа, единство страны, справедливое отношение к каждому, всеобщая солидарность находятся в центре внимания профсоюзов в рамках объявленного Года трудового единства и солидарности.

«Наш лозунг «Солидарность трудящихся России – единство страны!» отражает общую цель: добиваться достойной жизни и благополучия людей. Искренняя благодарность каждому, кто своим профессионализмом, ответственным отношением к делу и активной гражданской позицией вносит вклад в достижение этой цели», – заключил Игорь Иванов.

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