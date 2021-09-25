Девять проектов Псковской области получили грантовую поддержку от президентского фонда

08:55, 25 сентября 2021, ПАИ

Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получили девять проектов от Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Поддержку получили:

Псковское отделение Русского географического общества с проектом «Близкие по духу — сервис поиска наставника в сфере культуры, искусства и креативных индустрий». Сумма поддержки составила 396 670 рублей.

АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» с проектом «Виртуальное путешествие по Псковской области». Сумма поддержки — 883 810 рублей.

Детская школа искусств Пскова c проектом «Создание открытой мастерской печатной графики в Пскове: доступный эстамп». Сумма поддержки — 1 482 558,28 рубля.

Палкинский районный центр досуга c проектом «Деревня — территория традиций и творчества». Сумма поддержки — 430 389 рублей.

ИП Криксина Татьяна Сергеевна с проектом «Сказки псковских мастеров — интерактивная выставка русских народных и авторских игрушек псковских мастеров». Сумма поддержки — 1 487 705 рублей.

Местная религиозная организация «Православный приход храма Святых равноапостольных Константина и Елены города Пскова» с проектом «Рождественские чтения на Псковской земле. Духовные истоки и неизвестные грани истории». Сумма поддержки составила 1 567 081 рубль.

Творческий клуб «Феникс» c проектом «Празднование 100-летия хора Псково-Печерского монастыря». Сумма поддержки составила 4 983 815 рублей.

«Центр талантов» c проектом «Региональный фестиваль искусств «Центр талантов на ветрах истории и современности — 2022», посвящённый нематериальному культурному наследию Псковской области». Сумма поддержки составила 1 392 758,62 рубля.

Дновский районный культурный центр РКЦ c проектом «Детский мюзикл — новый импульс развития детского художественного творчества в условиях малого города». Сумма поддержки составила 499 618,50 рубля.

Всего грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив получат около 1,5 тыс проектов по всей стране. Следующий конкурс стартует 1 ноября.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив образован в мае 2021 года. Ранее о его создании в послании Федеральному собранию сообщил президент РФ. Он может поддерживать инициативы муниципальных учреждений, коммерческих организаций и тех деятелей культуры, которые официально выступают в статусе «индивидуальных предпринимателей».