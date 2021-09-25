Экошкола, рекреационный центр в Крыму и PR для парка – на форуме креативных индустрий в ПсковГУ молодёжь разрабатывала собственные проекты

17:24, 25 сентября 2021, ПАИ

Как разработать проект с нуля, а точнее с момента, когда ты только подумал о необходимости формировать команду, сегодня рассказывали участникам форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции», который проходит в ПсковГУ. О командообразовании, ролях и атмосфере в коллективе студентам рассказывала профессиональный коуч Ксения Фёдорова, она же тренер неформального образования, член пула тренеров Совета Европы, тренер Национального совета молодёжных и детских объединений России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.



А потом началась практика: участники форума разделились на команды и приступили к разработке собственных проектов — считай, стартапов. Тема могла быть совершенно любой. Главное, чтобы она тебя действительно интересовала. Каждый студент изначально обозначил, в какой области и чем он хотел бы заняться. Потом предстояло найти единомышленников. Проекты собирали «лайки», получали оценку, а потом уже идея формировала команду — ребята разбивались на коллективы по схожим интересам.

Дальше — разработка проекта под руководством наставника. Как довести проект до ума, дать ему жизнь, наполнить дополнительными смыслами и реально ли будет его осуществить — это малый список вопросов, на который предстояло ответить участникам форума.

– Мы сейчас разрабатываем только концепцию проекта, — рассказывает организатор форума, начальник управления по молодёжной политике Татьяна Васильева. — Потом можно её доработать, расширить, подать на грант, получить деньги и реализовать свою задумку. То, что ребята работают в командах, отвечает задачам форума: отработке коммуникативных навыков, выстраиванию эффективных деловых отношений. Им придётся услышать друг друга, если они хотят, чтобы проект получился действительно хорошим.

Круг интересов участников форума обширен.



Владислав Гуров (Санкт-Петербург):

«Мне нравится, когда для каждого мероприятия есть чёткий документ о том, как нужно это мероприятие организовывать. Было бы здорово, если у каждого региона была методичка, как делать экологические школы, в рекомендательном виде с предположительным алгоритмом. Сейчас мы описываем свой проект, и если он будет востребован, то мы можем приступить к разработке такого документа. В Пскове я в первый раз: замечательный город, маленький, уютный, красивый. Я специально приехал за день до форума, гулял, ходил по улицам — это особенное что-то. По возможности ещё приеду обязательно».



Михаил Балабан (Москва):

«Форум — это классно! Это площадка для того, чтобы пообщаться с людьми, обменяться опытом и идеями. Мы здесь узнаём, какие проекты ещё можно делать. И вот сейчас мы разрабатываем проект парка «Припышминские Боры» в Зауралье. Он очень хороший, но о нём никто не знает, его мало посещают. Мы придумываем, как его раскрутить, чтобы туда ездило много людей: какие делать мерчи, бренды, буклетики, да и в целом PR-кампанию для парка».



Татьяна Устинова (Крым):

«Формат форума очень интересен: приехали разные ребята из многих регионов России. Все учатся делать проекты — это очень интересно! Нам сейчас говорят, как правильно формулировать цели, как сделать так, чтобы экспертам, которые будут смотреть наши проекты, понравилось всё. Мы хотим создать нашей креативной группой рекреационный центр в центре Крыма. Все туристы едут на южный берег — конечно, там красиво: море, горы. А вот в степном Крыму ничего почти нет. Однако есть транзитные потоки туристов. И вот пока они едут на южный берег, могут остановиться и посмотреть что-то в центре: может быть, на какую-то стелу, какой-то арт-объект».



Анжелика Филатова (Энгельс):

«Мне нравится, что здесь есть люди из абсолютно разных городов, со всей России: я ещё не встречала людей, например, с Камчатки, с Сахалина, с Алтая. Интересно пообщаться с ними, узнать об их традициях и обычаях. Вот девушка с Алтая рассказала, что у них есть правила, с которыми надо знакомиться перед тем, как к ним ехать. Нужно эти правила изучить. В качестве проекта мы выбрали разработку уроков для детей, которые живут в сельской местности. Это проект об истории края, о его географии. Нам хочется, чтобы дети полюбили место, в котором живут».



Наталья Ситникова (Алтай):

«Такие мероприятия полезны для обмена опытом ребят из разных регионов. Вот сейчас мы работаем над проектом создания аудиогидов для особо охраняемых природных территорий. В стране их более ста. Аудиогиды во многих туристических центрах уже есть, а вот на таких территориях — вряд ли, то есть получается, что до нас этого никто не делал».



Максим Шмаглюк (Москва):

«Мы создаём проект на военную тематику. Нам хотелось бы, чтобы в обучении — а мы сами будущие военнослужащие — больше проходили практики на местности, отрабатывали навыки в полях, чтобы уметь правильно расположить свой взвод, когда ты уже станешь офицером».

Завтра форумчанам придётся защищаться: каждый проект должен быть представлен на суд экспертам, комиссию возглавит начальник Студенческого культурно-досугового центра СПбГУТ, эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Морозов. Правда, перед тем как «экзаменовать» студентов, эксперт расскажет об основных ошибках при написании заявок, даст рекомендации об эффективной разработке проектов.

Форум «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции» проходит при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование».