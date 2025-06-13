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Общество

Состязание воинских отрядов «Долина драугов» проходят на фестивале в Изборске

Состязание воинских отрядов «Долина драугов» проходят на фестивале «Исаборг» в Изборске сегодня, 13 июня. Об этом сообщается в сообществе «Исаборг, фестиваль раннесредневековой культуры» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» начался в Изборске сегодня. Однако, для зрителей фестиваль будет открыт 14 июня.

14 июня для гостей проведут открытие фестиваля с представлением участников и выступлением группы «Трикветрум» и женское состязание в формате эстафеты «Изборск в осаде». Будут работать ремесленные ряды с мастер-классами, пройдут состязание воинских отрядов «Неравный бой» и лекции о викингах и реконструкции вооружения.

Кроме того, в этот день в программе мужские состязания, показательное сражение «Битва дружин», турниры по настольным играм, лучный турнир, круглый стол о ножах с мастером-оружейником, женский конкурс «Я его слепила из того, что было» и многое другое.

15 июня состоится экскурсия по исторической экспозиции Изборского музея-заповедника. Для женщин организуют кулинарное состязание, где они продемонстрируют свои навыки, а мужчины смогут попробовать себя в «Мужицких играх» и суличном турнире. Также запланированы сражения воинских отрядов, в том числе «Стенка на стенку» и «Бой пятёрок». В конце фестиваля пройдёт награждение победителей и выступление группы «Трикветрум».

Подробную программу всех дней фестиваля Псковское агентство информации публиковало здесь.

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