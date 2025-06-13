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Общество

Завершились противоаварийные работы в объекте культурного наследия «Двор Лапина»

Итог работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Двор Лапина» в Пскове принял комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Исторический комплекс относится к первой половине XIX – началу XX века и расположен по адресу Псков, улица Гоголя, дома № 50 и 50а. Первостепенные противоаварийные мероприятия провела подрядная компания из Санкт-Петербурга.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

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