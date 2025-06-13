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Общество

В Тямше возобновилось строительство храма Святых Жён-Мироносиц

С приходом тёплого времени года возобновились работы в храме Святых Жён-Мироносиц в посёлке Тямша Псковского района, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В настоящий момент внутри храма проводят шлифовку брёвен, после чего на древесину нанесут специальный защитный состав, оберегающий от влаги и грибка, придающий дереву красивый оттенок и сохраняющий его прочность. Кроме того, на цокольном этаже храма уже установили отопительный газовый котёл и провели разводку системы отопления.

Строительство храма началось в 2023 году по инициативе местных жителей. Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил чин на основание храма, после чего началось его возведение.

«Каждый этап строительства – это шаг к тому, чтобы храм стал не только местом молитвы, но и настоящим произведением деревянного зодчества», – отмечают администраторы официального ресурса прихода.

Ранее сообщалось, что на строящемся храме Жён-Мироносиц в Тямше завершилось возведение кровли.

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