Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская и Новгородская области объединяют усилия в развитии туризма

Псковская и Новгородская области объединяют усилия в развитии туризма, сообщает Туристский информационный центр Псковской области.

Фото здесь и далее: Туристский информационный центр Псковской области

Соответствующее соглашение на площадке Международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве подписали руководители туристического офиса «Русь Новгородская» и Туристский информационный центр Псковской области.

«Планируется, что два субъекта совместно разработают межрегиональный маршрут. Тематика уже определена, но подробности пока не раскрываются», – говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 июня 2025

Автомобиль протаранил опору
13 июня 2025

Псковская и Новгородская области объединяют усилия в развитии туризма
13 июня 2025

Состязание воинских отрядов «Долина драугов» проходят на фестивале в Изборске
13 июня 2025

Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске
13 июня 2025

Электрогенераторы из Пскова доставили в Херсонскую область
13 июня 2025

Псковскую станцию скорой помощи посетила делегация из Узбекистана
13 июня 2025

Восход Луны над Псковом в День России запечатлел астроном-любитель
13 июня 2025

В сквере в Себеже были замечены птенцы лебедей

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...