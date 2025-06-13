Псковская и Новгородская области объединяют усилия в развитии туризма

17:55, 13 июня 2025, ПАИ

Псковская и Новгородская области объединяют усилия в развитии туризма, сообщает Туристский информационный центр Псковской области.

Соответствующее соглашение на площадке Международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве подписали руководители туристического офиса «Русь Новгородская» и Туристский информационный центр Псковской области.

«Планируется, что два субъекта совместно разработают межрегиональный маршрут. Тематика уже определена, но подробности пока не раскрываются», – говорится в сообщении.