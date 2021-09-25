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Общество

В Пыталовском районе высадили саженцы ели в рамках проекта «Зеленая область»

  • Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Пыталово
    Фото: ПАИ

На территории Псковской области продолжается реализация проекта «Зеленая область», инициированная губернатором региона Михаилом Ведерниковым на молодежном форуме «Территория смыслов. Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

23 сентября на территории ОМК Пыталово прошла посадка ели в рамках акции «Зеленая область». Около полусотни деревьев были высажены в Пыталовском районе.

Участниками стали активные граждане, добровольцы Пыталовского района, сотрудники МВД России по Пыталовскому району, представители местного Дома детского творчества, Молодежного центра, а также партии «Единой России».

Присоединиться к реализации проекта можно, написав в личные сообщения сообщества в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Зеленая область».

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