В Пыталовском районе высадили саженцы ели в рамках проекта «Зеленая область»

16:41, 25 сентября 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















На территории Псковской области продолжается реализация проекта «Зеленая область», инициированная губернатором региона Михаилом Ведерниковым на молодежном форуме «Территория смыслов. Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

23 сентября на территории ОМК Пыталово прошла посадка ели в рамках акции «Зеленая область». Около полусотни деревьев были высажены в Пыталовском районе.

Участниками стали активные граждане, добровольцы Пыталовского района, сотрудники МВД России по Пыталовскому району, представители местного Дома детского творчества, Молодежного центра, а также партии «Единой России».

Присоединиться к реализации проекта можно, написав в личные сообщения сообщества в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Зеленая область».