День открытых дверей пройдёт в клубе S-Fitness в Пскове
28 сентября в Пскове в клубе S-Fitness пройдёт день открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фитнес-клуба.
В этот день можно посетить занятие в тренажёрном зале под руководством тренера и получить рекомендации о питании бесплатно. В 19:00 можно будет позаниматься табатой и стретчингом.
Кроме того, на мероприятии пройдёт розыгрыш лотереи. А если привести друга на тренировку, можно получить подарок от администратора.
Участие в дне открытых дверей только по предварительному бронированию. Запись у администратора по телефону 55-77-75 или в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
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