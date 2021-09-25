День открытых дверей пройдёт в клубе S-Fitness в Пскове

10:40, 25 сентября 2021, ПАИ

28 сентября в Пскове в клубе S-Fitness пройдёт день открытых дверей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фитнес-клуба.

В этот день можно посетить занятие в тренажёрном зале под руководством тренера и получить рекомендации о питании бесплатно. В 19:00 можно будет позаниматься табатой и стретчингом.

Кроме того, на мероприятии пройдёт розыгрыш лотереи. А если привести друга на тренировку, можно получить подарок от администратора.

Участие в дне открытых дверей только по предварительному бронированию. Запись у администратора по телефону 55-77-75 или в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».