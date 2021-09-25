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Происшествия

Пожар произошёл в квартире в Пскове из-за короткого замыкания

Около 1:00 25 сентября в Пскове в жилом доме на улице Кузбасской Дивизии, 44 произошло возгорание в трёхкомнатной квартире. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в розетке. В комнате 4 на 3 метра огнём повреждена предметно-вещевая обстановка на площади один квадратный метр. Спасены два человека и квартира, пострадавших нет. 

На месте работали сотрудники скорой помощи, полиция, а также пожарная охрана. 

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