Пожар произошёл в квартире в Пскове из-за короткого замыкания

10:58, 25 сентября 2021, ПАИ

Около 1:00 25 сентября в Пскове в жилом доме на улице Кузбасской Дивизии, 44 произошло возгорание в трёхкомнатной квартире. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в розетке. В комнате 4 на 3 метра огнём повреждена предметно-вещевая обстановка на площади один квадратный метр. Спасены два человека и квартира, пострадавших нет.

На месте работали сотрудники скорой помощи, полиция, а также пожарная охрана.