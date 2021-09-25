Житель стругокрасненской деревни незаконно прописал у себя гражданина Латвии
В Стругокрасненском районе местный житель подозревается в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
В деревне Ровное Стругокрасненского района 44-летний мужчина осуществил по месту жительства фиктивную регистрацию гражданина Латвии.
По данному факту полиция проводит проверку.
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