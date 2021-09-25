Пьяный водитель «Форда» врезался в столб в Дно, пострадали два пассажира

11:58, 25 сентября 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





25 сентября в 4:40 в городе Дно на улице Крестьянской, 29 36-летний водитель автомобиля «Форд-Фокус», предположительно находясь в алкогольном опьянении, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

По словам очевидцев, в машине помимо водителя находилось ещё два пассажира. Водитель не пострадал, один пассажир отказался от госпитализации, второго увезли на скорой помощи с черепно-мозговой травмой в областную больницу.

На месте работают врачи скорой медицинской помощи, пожарные, сотрудники ДПС и полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.