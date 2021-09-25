Операция «Юрок», или Как дедовичане аиста спасали

13:23, 25 сентября 2021, ПАИ

Просьба о помощи

В четверг, 23 сентября, в редакции газеты «Коммуна» Дедовичского района раздался телефонный звонок. Дедовичане звонят в редакцию ежедневно с разными просьбами, обращениями, словами благодарности или недовольства. Но этот звонок оказался совсем необычным, с такой просьбой о помощи мы столкнулись впервые.

– Помогите, пожалуйста! У меня аист со сломанным крылом! Его надо срочно спасать, в «Дом белого аиста» его нужно отвезти, а то погибнет, бедняга! — говорила взволнованным голосом жительница деревни Липня Дедовичского района Светлана Иванова.

Мы не смогли остаться равнодушными, стали искать машину. Обратились в несколько крупных организаций района, но по стечению обстоятельств свободной машины не нашлось ни на четверг, ни на пятницу.

«Ну что ж, повезём сами, — сказал мой супруг Александр. — Это доброе дело, нельзя оставаться в стороне!» На том и решили. В ближайшем продуктовом магазине попросили большую картонную коробку, чтобы в ней транспортировать нашу птичку, и отправились в Липню, где нас уже ждала Светлана Алексеевна.

Необычный пассажир

В Липне нам предстояло совершить посадку нашего аиста в машину. Светлана Алексеевна умело поймала птицу и усадила в большой баул, который для большей безопасности пассажира мы поместили в коробку. Ну, с богом! Поехали!

– Да, такого пассажира у меня ещё не было! — сказал Александр Тимонен. — Ну, ничего, доедем потихоньку!

До пункта назначения дорога длиной 250 километров. В Карамышеве наш попутчик решил высунуть голову из сумки, да так весь остаток пути и проехал, наблюдая за видами, мелькающими из окна машины. Лишь на поворотах немного переживал, да на плохих участках дороги: никому не нравится по неровным дорогам ездить!

Прибыли!

Через три с половиной часа мы были на месте. Тихий уголок Гдовской земли, деревня Низовицы, где и находится известный во всей России уникальный центр реабилитации птиц «Дом белого аиста», расположен в живописной местности, окружённой озёрами и лесами. Нас встретила Марина Сиденко, хрупкая женщина, на плечах которой забота о нескольких десятках больных птиц. И у каждой птицы своя судьба, своя история…

– Ну здравствуй, красавец! Что же с тобой случилось? — ласково обратилась Марина Васильевна к своему новому подопечному. — Теперь здесь будешь жить, в нашей большой и дружной семье!

Удивительно, но Марине Васильевне понадобился только один взгляд, чтобы определить, что наш пассажир — мальчик. Мы спросили, как она это определила.

– По клюву. Смотрите, какой он длинный! У самок клювики короче намного. А это самец, причём взрослый. Думаю, ему лет десять уже, не меньше! — сказала Марина Сиденко.

Значит, Юрок!

Именно так просила назвать спасённого аиста Светлана Алексеевна Иванова, в честь своего брата – Юрия Кузнецова, который и поймал птицу. Но об этом чуть позже.

Осмотрев «пернатого дедовичанина», Марина Васильевна вынесла вердикт, к сожалению, неутешительный: летать наш Юрок больше не сможет… У бедняги недавно было сломано крыло, а потом оно неправильно срослось. Открывать он его может, а вот закрывать до конца — нет. С такой травмой птицы не летают.

– Ничего, будет жить у нас! Здесь много птиц с такими травмами. Есть птицы, судьба которых похуже: у некоторых и вовсе нет одного крыла, или нет ноги, или клюв сломан, — говорила Марина Васильевна. — Не переживайте, всё будет хорошо!

Тем временем наш Юрок, получив необходимую обработку перьев от паразитов, отправился в вольер к своим сородичам. Пошёл смело, как будто там всегда и был. Другие птицы приняли его дружелюбным потрескиванием клювами. Удивительно, какие умные эти птицы! Какие они красивые, величественные и в то же время такие беззащитные, нуждающиеся в помощи человека…

Пока Юрок осваивал территорию, Марина Васильевна провела для нас небольшую экскурсию по реабилитационному центру. Сложно поверить, но сейчас на её попечении находится около семидесяти птиц!

– Летом было больше восьмидесяти аистов, — рассказала Марина Сиденко. — Многие, к счастью, улетели в Африку этой осенью. Среди них и молодые особи, которые появились здесь этой весной. Но не весь молодняк улетел, некоторые предпочли остаться с родителями, которые не могут лететь.

История спасения

Наш Юрок улететь на юг уже никогда не сможет, но у него есть шанс образовать в гдовском приюте пару и вывести птенцов уже на будущий год. Будем надеяться на это! В это верит и Светлана Иванова из деревни Липня, и её брат Юрий Кузнецов, житель деревни Шилово, и мы с супругом. Будут верить все дедовичане и дновцы, принимавшие участие в спасении Юрка.

– Аиста этого со сломанным крылом мы увидели ещё 19 сентября. Он вышел к мосту в районе деревни Хотовань Дновского района. Приехав домой, я сразу разместила пост в ВК с призывами помочь его поймать. Глава администрации Шелонской волости Елена Николаева подключилась к операции спасения, она обратилась к жителям деревни Замостье. Два дня его искали, но не нашли. С Еленой Викторовной мы отправились на поиски аиста и во вторник, 21 сентября, но снова безрезультатно, — рассказывает Светлана Алексеевна. — Когда вернулась домой, у меня поднялось давление, ведь я очень переживала, что никак не получается найти беспомощную птицу. В среду вечером мне позвонили и сообщили, что вновь видели аиста у дороги, пытались поймать, но не смогли. Тогда мой брат, Юрий Кузнецов, зная, что я переживаю и не успокоюсь, пока птица не будет в безопасности, сам пошёл на поиски и… поймал! В четверг утром привёз его мне. Тогда только я успокоилась и стала искать машину для доставки моего квартиранта в «Дом белого аиста».

– Спасибо жителям деревни Замостье (лично Князеву Михаилу), конечно же, Ивановой Светлане Алексеевне (именно она забила тревогу), депутату поселения Афанасьеву Виктору Сергеевичу и главе Искровской волости Дновского района Молоткову Виктору Васильевичу за то, что не остались безучастными и помогали в поисках «невидимки», — передала в редакцию слова благодарности глава администрации сельского поселения «Шелонская волость» Елена Николаева.

А что было дальше, вы уже знаете, дорогие читатели!

Отметим, что Юрок — не первая птица, спасённая сердобольной жительницей Липни Светланой Ивановой. Спасибо вам за доброе сердце! Говорят, аисты приносят в дом счастье. Совсем рядом с домом Светланы Алексеевны аистиное гнездо, и этим всё сказано!

Юлия Тимонен, газета «Коммуна».