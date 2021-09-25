Елена Полонская поздравила первокурсников псковского филиала Академии ФСИН РФ с принятием присяги

15:24, 25 сентября 2021, ПАИ

Торжественная церемония приведения к присяге первокурсников прошла на плацу псковского филиала Академии ФСИН России 25 сентября. В церемонии приняли участие глава Пскова Елена Полонская, генерал-лейтенант Валентин Костенко, настоятель храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор, представители силовых структур региона и общественности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Сегодня для вас волнительный день! Когда курсант присягает на верность Отечеству, он отдаёт часть себя одной из вечных ценностей — любви и преданности Родине, своей земле, своему делу. Пусть ваша клятва будет крепче гранита. Ведь вы даёте присягу в Пскове — городе воинской славы», — отметила глава муниципалитета.

По давней традиции настоятель псковского воинского храма Святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор совершил для новобранцев водосвятный молебен.

В память о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, состоялось торжественное возложение гирлянды воинской славы к одноимённому памятнику.

В завершение мероприятия с праздничной программой выступили курсанты филиала.