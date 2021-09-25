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Супруги Подзноевы отметили золотую свадьбу

25 сентября супруги Геннадий и Мария Подзноевы отметили золотую свадьбу. Брак был заключён 25 сентября 1971 года в Себежском ЗАГСе. Супруги вырастили дочь, у них есть внук и внучка.

Геннадий Подзноев родился 23 февраля 1948 года в деревне Лашково Пустошкинского района Псковской области в крестьянской семье. 

После службы в армии поступил на учёбу в следственное отделение Ленинградской школы милиции, окончил с отличием. Работать начал следователем в отделе милиции города Великие Луки. Специализировался на расследовании хозяйственных дел. В 1982 году был назначен начальником следственного отдела милиции Пскова, в 1984 году — начальником отдела милиции Пскова. С 1987 года работал в УВД Псковской области, а затем в управлении по борьбе с организованной преступностью начальником следственного отдела.

С 1992 по 2002 год Геннадий Подзноев работал начальником Управления налоговой полиции России по Псковской области, ему присвоено звание генерал-майора. С 2002 по 2006 год — заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по законодательству. С 2006 по 2010 год — старший помощник прокурора области и начальника Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

С 2010 по 2015 год Геннадий Подзноев был начальником Следственного управления Следственного комитета России по Забайкальскому краю. В 2012 году ему присвоено звание генерал-майора юстиции, а в 2014 году — генерал-лейтенанта юстиции.

За период службы имеет свыше 40 наград и поощрений, в том числе благодарность президента РФ Владимира Путина за успехи в обеспечении экономической безопасности России. 

Почётный сотрудник налоговой полиции. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орден «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отличие» СК РФ. Награждён медалями «За заслуги перед городом Псковом», «За заслуги перед Забайкальским краем» и «За заслуги перед городом» (Чита). 

Жена Мария Подзноева (Журавская) — уроженка Себежа. Жена по профессии фармацевт, работала в железнодорожной аптеке Пскова, в аптеках Себежа и Великих Лук, награждена почётной грамотой Министерства здравоохранения России. 

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Супруги Подзноевы отметили золотую свадьбу


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