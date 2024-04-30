Уличное освещение установили вдоль лесной дороги до туристической базы в Пушкиногорском районе
Уличное освещение установили вдоль лесной дороги до туристической базы в Пушкиногорском районе, сообщила в своём Telegram-канале глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.
Помимо установленного освещения, сотрудники местного лесничества провели уборку валежника с территорий, примыкающих к дороге.
«Теперь прогуливаться до турбазы и обратно стало приятнее!» – написала Оксана Филиппова.
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