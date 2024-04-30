В Идрице возложили цветы к памятнику «Знамя Победы»

13:58, 30 апреля 2024, ПАИ

Гирлянду воинской славы возложили к памятнику «Знамя Победы» в рамках мероприятий, посвящённых региональной памятной дате – Дню Знамени Победы, которые проходят в посёлке Идрица Себежского района сегодня, 30 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

В ходе торжественной церемонии цветы к памятнику возложили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

В мероприятии также приняли участие учащиеся из Минска и Верхнедвинска, Республики Беларусь, Санкт-Петербурга, Белгорода, посёлка Идрица, воспитанники центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин».

«Рада приветствовать всех на легендарном месте, которое носит название посёлка Идрица. Для всех нас это удивительный уголок. Это место силы и славы нашего Отечества. От имени правительства Псковской области, от имени нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова приветствую вас на этой земле, столь значительной и славной для всех нас. 30 апреля, День Знамени Победы, – это региональная памятная дата. Это день славы и почести наших предков, которые с этим знаменем – красивым красным знаменем – завоёвывали победу всего мира. Приветствую всех тех, кто чтит и помнит наши славные победы и славные имена. Я приветствую ребят из Республики Беларусь, из города Санкт-Петербурга, из наших районов Псковской области. Я приветствую ребят из Идрицкой школы и школ Себежского района, которые хранят и берегут это место», — сказала Вера Емельянова.

Региональная памятная дата «День Знамени Победы» (30 апреля) установлена Законом Псковской области от 6 марта 2019 г. № 1939-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Псковской области «О копии Знамени Победы».

25 июля 1944 года восемь воинских частей, среди которых и 150-я стрелковая дивизия, отдельным приказом получили почётные наименования Идрицких. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом полного разгрома фашистской Германии.