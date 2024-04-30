Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Идрице возложили цветы к памятнику «Знамя Победы»

Гирлянду воинской славы возложили к памятнику «Знамя Победы» в рамках мероприятий, посвящённых региональной памятной дате – Дню Знамени Победы, которые проходят в посёлке Идрица Себежского района сегодня, 30 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В ходе торжественной церемонии цветы к памятнику возложили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

В мероприятии также приняли участие учащиеся из Минска и Верхнедвинска, Республики Беларусь, Санкт-Петербурга, Белгорода, посёлка Идрица, воспитанники центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин».

«Рада приветствовать всех на легендарном месте, которое носит название посёлка Идрица. Для всех нас это удивительный уголок. Это место силы и славы нашего Отечества. От имени правительства Псковской области, от имени нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова приветствую вас на этой земле, столь значительной и славной для всех нас. 30 апреля, День Знамени Победы, – это региональная памятная дата. Это день славы и почести наших предков, которые с этим знаменем – красивым красным знаменем – завоёвывали победу всего мира. Приветствую всех тех, кто чтит и помнит наши славные победы и славные имена. Я приветствую ребят из Республики Беларусь, из города Санкт-Петербурга, из наших районов Псковской области. Я приветствую ребят из Идрицкой школы и школ Себежского района, которые хранят и берегут это место», — сказала Вера Емельянова.

Региональная памятная дата «День Знамени Победы» (30 апреля) установлена Законом Псковской области от 6 марта 2019 г. № 1939-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Псковской области «О копии Знамени Победы».

25 июля 1944 года восемь воинских частей, среди которых и 150-я стрелковая дивизия, отдельным приказом получили почётные наименования Идрицких. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом полного разгрома фашистской Германии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 апреля 2024

Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в мае
30 апреля 2024

До +21 градуса прогреется воздух в Псковской области 1 мая
30 апреля 2024

В Санкт-Петербурге зацвела сакура
30 апреля 2024

В Идрице возложили цветы к памятнику «Знамя Победы»
30 апреля 2024

Депутаты Псковской городской Думы возложили цветы к мемориальной доске Михаилу Минину
30 апреля 2024

День Знамени Победы отмечается 30 апреля
30 апреля 2024

Уличное освещение установили вдоль лесной дороги до туристической базы в Пушкиногорском районе
30 апреля 2024

Завершается реставрация южного придела Успенского собора Святогорского монастыря в Пушкинских Горах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...