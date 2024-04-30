В Санкт-Петербурге зацвела сакура

14:50, 30 апреля 2024, ПАИ

В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге зацвела сакура, сообщается в Telegram-канале Ботанического сада.

«В среднем одно дерево цветёт около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут сократить время цветения. Разные виды и сорта сакур будут сменять друг друга на протяжении примерно трёх недель», — написали в Telegram-канале.

Ботанический сад ведёт свою историю от аптекарского огорода, точная дата основания которого не установлена, так как почти все документы сгорели в 1737 году. Царь Пётр при переносе столицы из Москвы в Петербург распорядился об устройстве «столь нужного для врачебного дела учреждения», как аптекарский огород, «для сеяния на нём лекарственных трав и цветов».