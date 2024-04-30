Завершается реставрация южного придела Успенского собора Святогорского монастыря в Пушкинских Горах

09:46, 30 апреля 2024, ПАИ

Завершается реставрация южного придела Успенского собора Святогорского монастыря в Пушкинских Горах, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»







Рабочие полностью заменили перекрытия, провели вычинку и замену разрушенного камня, штукатурные работы. Сейчас предстоит заменить столярные заполнения, которые выполнены из аутентичных материалов, в соответствии с историческими аналогами. Кровельные работы завершены на 90 %.

Также сейчас начинаются масштабные работы по усилению северного придела собора. По проекту будут заменены балки перекрытий. Их длина достигает 7 метров. Будет проведено укрепление стен, штукатурные работы, замена столярки.

Основной объём работ будет завершен к юбилейным торжествам, связанным с 220-летием А. С.Пушкина. Реставрационные работы продолжатся после юбилейных торжеств и завершатся в конце 2024 года.