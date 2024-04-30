Депутаты Псковской городской Думы возложили цветы к мемориальной доске Михаилу Минину

12:49, 30 апреля 2024, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы возложили цветы к памятной доске ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Пскова Михаилу Минину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

В мероприятии также участвовали представители Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава», курсанты Псковского филиала Университета ФСИН, воспитанники центра «Патриот».

«Образец мужества, воинской доблести, отваги и героизма. Его жизнь служит примером для подражания как человека, который пронёс верность Родине, любовь и уважение к людям», — подчеркнул в своём выступлении заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв.