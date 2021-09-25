Российская комедия «Батя» получила диплом кинофестиваля в Милане
Фильм «Батя» производства Good Story Media, ТНТ и ТНТ4 получил диплом кинофестиваля Premio Felix в Милане, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ4.
В пресс-службе отметили, что фильм с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях был отмечен специальным дипломом жюри Premio Felix.
Сюжет комедии разворачивается вокруг главного героя Макса, которого играет Стас Старовойтов, и его Бати в исполнении Владимира Вдовиченкова.
Изначально проект задумывался как сериал с полутораминутными сериями, которые состоят из скетчей. В них планировалось сравнить воспитание времен 1990-х годов и сегодняшних дней. Однако первоначальная задумка не была реализована – проект сняли как полнометражную комедию. Кассовые сборы фильма составили более 500 млн рублей. Картина вышла в топ самых успешных картин 2021 года на цифровых платформах.
Ежегодный фестиваль ориентирован на российское кино, а обязательное условие участия в конкурсной программе - наличие в картине светлого гуманистического начала.
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