Владимир Путин: Уровень доходов преподавателей должен быть в числе социальных приоритетов в РФ

18:35, 25 сентября 2021, ПАИ

Уровень доходов преподавателей должен быть в числе социальных приоритетов в РФ, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов, пишет ТАСС.

Президент отметил, что школам и сфере образования в целом уделяется довольно большое внимание, однако в стране остается нерешенной главная проблема – уровень доходов.

Путин сообщил, что доходы преподавателей сейчас являются одним из социальных приоритетов, и добавил, что этот вопрос необходимо решать не отдельными выплатами, а системно.

Глава государства выразил надежду на то, что «Новые люди» будут обращать на этот аспект особое внимание в ходе работы в Думе и контактов с правительством. Со своей стороны, президент заверил, что окажет всю необходимую поддержку в реализации идеи подобного рода. Однако он также призвал сопоставлять вопрос доходов преподавателей с ситуацией на рынке труда в целом.

Владимир Путин отметил, что хорошо помнит дискуссии, когда он выступил с инициативой подтянуть уровень зарплат учителей до среднего по экономике региона. Он напомнил, что сразу же возник вопрос, как быть с зарплатами людей, чья работа связана с опасными производствами, с военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. «Соотношение на рынке труда уровня доходов – это не пустые фразы, не пустая вещь. Нужно на все смотреть в комплексе», – указал Путин.

Говоря о том, стоит ли сравнивать зарплаты педагогов с доходами медиков, президент заметил, что все можно и нужно сравнивать.