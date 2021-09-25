Бывший сотрудник службы охраны певицы Бритни Спирс рассказал о постоянном наблюдении за ней

20:10, 25 сентября 2021, ПАИ

Бывший сотрудник службы охраны американской певицы Бритни Спирс Алекс Власов рассказал о жизни певицы на протяжении 13 лет опекунства, пристальном слежении за ее общением и тайных аудиозаписях из ее спальни, сообщает газета New York Times.

Власов заявил, что телефон Бритни Спирс был под наблюдением при помощи определенных технических настроек: учетная запись iCloud на ее телефоне зеркально отображалась на iPad, а затем на iPod. Все цифровые сообщения певицы шифровались и отправлялись ее отцу и бывшему бизнес-менеджеру Робин Гринхилл.

Алекс Власов отметил, что постоянное наблюдение за певицей помогло ее отцу контролировать практически все аспекты ее жизни.

В последнее время певица пытается освободиться от опеки отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.

Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. В середине сентября 39-летняя певица объявила о помолвке.